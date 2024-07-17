Новости регионов: более 2 тыс человек задействованы в тушении пожаров в Якутии

По данным на 17 июля, в Якутии горят свыше 200 тысяч гектаров леса, дымом от пожаров накрыло почти 80 населенных пунктов. В тушении задействованы более двух тысяч человек и 151 единица техники, в том числе авиация.

Тем временем в Краснодаре температура воздуха установилась на отметке 37 градусов. По словам синоптиков, во второй декаде июля в отдельных районах Краснодарского края ожидается 41 градус. В МЧС рекомендуют местным жителям и туристам носить головные уборы и избегать физических нагрузок.

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