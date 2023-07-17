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17 июля, 23:30

Происшествия

В России расследуют дело о крушении штурмовика Су-25 в Азовском море

В России расследуют дело о крушении штурмовика Су-25 в Азовском море

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В России расследуют дело о крушении штурмовика Су-25 в Азовском море. Летчик успел катапультироваться, однако, как сообщает пресса, он наглотался воды.

Его удалось вытащить на берег, однако попытки реанимировать оказались безуспешными. Пилот скончался. В Минобороны России заявили, что Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительной причиной катастрофы стал отказ двигателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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