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Новости

17 июля, 18:45

Происшествия

Новости часа: украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по районам Донецка

Новости часа: украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по районам Донецка

Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края

Хуснуллин сообщил, что опоры железнодорожного моста не пострадали

Хуснуллин сообщил о скором завершении осмотра опор Крымского моста

Самолет Cу-25 упал в Азовском море в районе Ейска

Керченская паромная переправа будет временно работать только на грузовой транспорт

В МИД РФ прокомментировали атаку на Крымский мост

Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост

Песков заявил, что атаку на Крымский мост организовал Киев

Движение по Керченской паромной переправе запустят в ближайшее время

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили 5 ракет из РСЗО по районам Донецка. Таковы данные Совместного центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Перехватывающие парковки со стороны Кубани обеспечены горячим питанием и водой. Об этом рассказали власти Краснодарского края.

Все вечерние поезда в Москву из Крыма отправляются по графику. Об этом говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".

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