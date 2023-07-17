Новости часа: украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по районам Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили 5 ракет из РСЗО по районам Донецка. Таковы данные Совместного центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Перехватывающие парковки со стороны Кубани обеспечены горячим питанием и водой. Об этом рассказали власти Краснодарского края.

Все вечерние поезда в Москву из Крыма отправляются по графику. Об этом говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".