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Происшествия

Стало известно о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту

Стало известно о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту

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Исполняющий обязанности главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров рассказал о состоянии 14-летней девочки, которая пострадала при теракте на Крымском мосту. По словам специалиста, пострадавший ребенок находится в отделении, ее состояние стабильно, ее жизни ничего не угрожает.

Как отметил врач, медицинская помощь оказана в полном объеме в том числе с привлечением краевых специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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