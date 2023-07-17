Стало известно о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту

Исполняющий обязанности главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров рассказал о состоянии 14-летней девочки, которая пострадала при теракте на Крымском мосту. По словам специалиста, пострадавший ребенок находится в отделении, ее состояние стабильно, ее жизни ничего не угрожает.

Как отметил врач, медицинская помощь оказана в полном объеме в том числе с привлечением краевых специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.