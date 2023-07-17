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Политика

Новости часа: украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост

Новости часа: украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост

Стало известно о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Движение поездов после ЧП на Крымском мосту войдет в график до вечера 17 июля

Причиной ЧП на Крымском мосту стала атака двух украинских беспилотников

В НАК назвали атаку на Крымский мост терактом

Власти Кубани оценили состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Уголовное дело о теракте возбудили после ЧП на Крымском мосту

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановлено

Два человека погибли и и один ранен в результате ЧП на Крымском мосту

Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Террористическую атаку на Крымский мост совершили украинские спецслужбы. Об этом заявил Следственный комитет РФ.

11 пассажирских поездов в Крым и обратно следуют с задержкой. Об этом говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".

Совет Федерации намерен призвать парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в проекте обращения Совфеда.

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