Новости часа: украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Террористическую атаку на Крымский мост совершили украинские спецслужбы. Об этом заявил Следственный комитет РФ.

11 пассажирских поездов в Крым и обратно следуют с задержкой. Об этом говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".

Совет Федерации намерен призвать парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в проекте обращения Совфеда.