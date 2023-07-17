Новости регионов: 183 человека пострадали из-за наводнения в Саратовской области

В Саратовской области из-за наводнения пострадали 183 человека. После мощного дождя в селе Солянка подтопленными оказались около 100 домов. 18 жителей вывезли в пункты временного размещения и к родственникам.

Стихия накрыла Волгоград. Там за несколько минут собралась мощная гроза с ветром и ливнем, но потом перешла в мелкий дождик и на этом закончилась.



В Каспийске легковушка вылетела с набережной. По предварительной версии, женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза. Доставать машину пришлось с помощью крана. Обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.