Новости мира: пожар на острове Ла-Пальма уничтожил более 12 домов

На Канарах горят леса. Спасатели борются с крупным пожаром на острове Ла-Пальма. Огонь уже охватил территорию в 4,5 тысячи гектаров и уничтожил более 12 домов.



Жители Аляски провели ночь на улицах. В прибрежных районах произошло землетрясение магнитудой 7,4. На пляжах поднялись высокие волны, однако угроза цунами, о которой предупреждали метеорологи, не подтвердилась. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В Египетской провинции Бухейра продолжаются поиски людей под завалами рухнувшей многоэтажки. Уже известно о двоих погибших – это мужчина и ребенок, которому не было еще и года. 13 человек получили травмы.

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