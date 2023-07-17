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В мире

Новости мира: пожар на острове Ла-Пальма уничтожил более 12 домов

Новости мира: пожар на острове Ла-Пальма уничтожил более 12 домов

Лесной пожар подобрался к АЭС "Аккую" в Турции

Природный пожар возник в турецкой провинции Хатай

На Украине сотрудники военкомата устроили стрельбу ради поимки призывника

ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня

Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

Новости часа: ПВО сработала над Белгородом по воздушной цели

Пилот разбился на авиашоу во время выполнения фигур высшего пилотажа в Финляндии

Спасатели локализовали возгорание хозпостроек в Архангельске

Новости часа: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

На Канарах горят леса. Спасатели борются с крупным пожаром на острове Ла-Пальма. Огонь уже охватил территорию в 4,5 тысячи гектаров и уничтожил более 12 домов.

Жители Аляски провели ночь на улицах. В прибрежных районах произошло землетрясение магнитудой 7,4. На пляжах поднялись высокие волны, однако угроза цунами, о которой предупреждали метеорологи, не подтвердилась. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В Египетской провинции Бухейра продолжаются поиски людей под завалами рухнувшей многоэтажки. Уже известно о двоих погибших – это мужчина и ребенок, которому не было еще и года. 13 человек получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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