Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

На Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы. Также развернут оперативный штаб.

По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент неизвестно. Власти Крыма заявили, что на складах есть все необходимые запасы, полуостров обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.