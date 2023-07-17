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Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

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На Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что на месте инцидента работают правоохранительные органы. Также развернут оперативный штаб.

По информации СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но, что именно произошло, на данный момент неизвестно. Власти Крыма заявили, что на складах есть все необходимые запасы, полуостров обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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