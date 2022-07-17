Заправка загорелась в Казахстане. Пожар произошел в результате взрыва газовой цистерны емкостью 46 кубометров.

Огонь уничтожил легковую машину и погрузочную автотехнику. Также сгорело соседнее административное здание площадью 22 квадратных метра.

Во время взрыва на заправке работали три сотрудника, они успели убежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.