Жителей ТиНАО оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности. Они развели костер в неположенном месте.

За разведение огня в лесу наказание для граждан составит от полутора до трех тысяч рублей. Для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч. Для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч.

В случае лесного пожара без тяжкого вреда здоровью человека граждане заплатят 5 тысяч. Должностные лица – 50 тысяч рублей. А юрлица – от 500 тысяч до миллиона.

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