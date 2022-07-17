Момент падения украинского Ан-12 в Греции засняли местные жители. Восемь человек погибли сегодня при крушении лайнера с опасным грузом на борту.

Воздушное судно перевозило из Сербии в Иорданию неизвестные опасные вещества. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

