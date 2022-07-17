Автомобиль врезался в отбойник в районе развязки с шоссе Энтузиастов на МКАД

На внешней стороне первого километра МКАД, в районе развязки с шоссе Энтузиастов, автомобиль не справился с управлением и врезался в отбойник. На месте работают оперативные службы.

Движение по внешней стороне МКАД в сторону развязки с Щелковским шоссе осуществляется только по трем полосам из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

