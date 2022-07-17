Находившиеся на борту разбившегося вертолета Robinson на Камчатке погибли – СМИ

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли. Спасатели обнаружили сгоревший вертолет Robinson с воздуха. Воздушное судно находится в 13 километрах южнее вулкана Узон.

Связь с вертолетом потеряли накануне. Известно, что он выполнял коммерческий рейс. На борту находились три человека: два пассажира и пилот. По некоторым данным, воздушным судном управлял российский биатлонист Игорь Малиновский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

