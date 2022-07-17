В Приморье с сопки Ключевая сошел сель

В приморском поселке Тимофеевка с сопки Ключевая сошел сель. В результате пострадали два частных дома. Спасатели извлекли из них пять человек, в том числе двух детей. Один ребенок погиб, а одной женщине потребовалась госпитализация.

Как сообщают местные власти, сель остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия направили тяжелую технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

