Украинский грузовой самолет разбился в Греции – СМИ

Украинский грузовой самолет разбился в Греции, сообщает Associated Press. Ан-12 совершал рейс из Сербии в Иорданию. Сведений о численности экипажа и о том, был ли на борту какой-то груз, у имформагентства пока нет.

Между тем греческие СМИ пишут, что на борту было восемь человек, а перевозил он 12 тонн "опасных материалов", в основном взрывчатых веществ. Греческие военные направили на место крушения специальную группу, при этом пожарным запретили приближаться к лайнеру из-за возможного наличия боеприпасов.

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