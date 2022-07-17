Пропавший на Камчатке вертолет Robinson найден сгоревшим

На Камчатке спасатели с воздуха обнаружили сгоревший вертолет Robinson. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Уточняется, что вертолет находится в 13 километрах южнее вулкана Узон.

Связь с вертолетом потеряли накануне. Известно, что он выполнял коммерческий рейс. На борту находились три человека: два пассажира и пилот. По некоторым данным, им управлял российский биатлонист Игорь Малиновский.

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