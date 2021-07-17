Рухнувшее из-за ветра дерево повисло на проводах на юго-востоке Москвы

Во время непогоды рухнуло дерево на юго-востоке столицы. На Зеленодольской улице ствол буквально повис на проводах.

Местные жители уверяют, что на их звонки в специальные службы пока никак не отреагировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.