В Балашихе загорелся склад резиновых покрышек

В Балашихе загорелся склад с автомобильными резиновыми покрышками. У здания обрушилась кровля.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.