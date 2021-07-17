Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28

Состояние пострадавших при аварийной посадке Ан-28 в тайге удовлетворительное, сообщают врачи.

В больницу с травмами увезли пилота и одну пассажирку. По словам медиков, ее скоро могут выписать, а вот пилоту еще предстоит операция.

Жесткая посадка самолета Ан-28 произошла накануне. Борт направлялся из Кедрового в Томск. И в какой-то момент пропал с радаров. У лайнера отказали оба двигателя. В самолете находились 18 человек, в том числе двое детей. Пилоту удалось совершить жесткую посадку в тайге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

