Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре МКАД

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс. По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается. Последствия аварии устраняются. На месте работают оперативные службы города.

В Москву начали прибывать первые рейсы с пассажирами, которые застряли в ОАЭ. Их везут по измененным маршрутам из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Израиле уже начали сбор заявок от желающих уехать из страны туристов. По предварительным данным, речь идет о 40 тысячах граждан.

Сильные дожди наблюдались во вторник, 17 июня, в Москве. К середине дня осадки выпали во всех районах столицы. Также в городе похолодало. По прогнозам синоптиков, на неделе ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

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