Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 20:45

Происшествия

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре МКАД

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре МКАД

Израиль начал эвакуацию туристов из-за конфликта с Ираном

Новости регионов: в Волгограде полиция обнаружила подпольную осетровую ферму

Новости мира: в Индии змея заплыла в зону, где отдыхали десятки человек

Новости мира: испанцы вышли на акции протеста против приема огромного количества туристов

Новости регионов: спасатели обнаружили туристов, потерявшихся на Эльбрусе

Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на 17 июня

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку двух беспилотников на Москву

18-летний мужчина попытался поджечь военкомат в центре Москвы

Удар Израиля по гостелерадиокомпании Ирана попал в прямой эфир

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс. По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщается. Последствия аварии устраняются. На месте работают оперативные службы города.

В Москву начали прибывать первые рейсы с пассажирами, которые застряли в ОАЭ. Их везут по измененным маршрутам из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Израиле уже начали сбор заявок от желающих уехать из страны туристов. По предварительным данным, речь идет о 40 тысячах граждан.

Сильные дожди наблюдались во вторник, 17 июня, в Москве. К середине дня осадки выпали во всех районах столицы. Также в городе похолодало. По прогнозам синоптиков, на неделе ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородтуризмтранспортобществовидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика