Израиль начал эвакуацию туристов из-за конфликта с Ираном

Противостояние между Израилем и Ираном продолжается пятый день. В Минтуризма Израиля сообщили о начале сбора заявок от иностранных туристов, желающих покинуть страну. Предварительно, эвакуации могут подлежать около 40 тысяч человек.

По официальным данным, с обеих сторон растет число жертв. Израиль сообщил более чем о 20 погибших и свыше 600 раненых. В Иране, по данным Минздрава, погибли более 200 человек, почти 1 800 получили ранения.

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