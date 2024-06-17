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17 июня, 18:30

Происшествия

Роспотребнадзор приостановил продажу опасной продукции столичных сервисов доставки еды

Роспотребнадзор приостановил продажу опасной продукции столичных сервисов доставки еды

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После массового заражения людей ботулизмом в результате употребления готовой еды Роспотребнадзор приостановил продажу салата "Лобио" от "Кухни на районе" и салата с тунцом, фасолью и яблоком производителя "Гастропорт".

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех пострадавших, а также лица, поставлявших продукцию сервисам доставки еды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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