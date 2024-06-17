Роспотребнадзор приостановил продажу опасной продукции столичных сервисов доставки еды

После массового заражения людей ботулизмом в результате употребления готовой еды Роспотребнадзор приостановил продажу салата "Лобио" от "Кухни на районе" и салата с тунцом, фасолью и яблоком производителя "Гастропорт".

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех пострадавших, а также лица, поставлявших продукцию сервисам доставки еды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.