17 июня, 18:00Происшествия
Новости часа: СК по Москве допросил 30 человек по делу об отравлении салатами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 свидетелей допросили по делу о случах ботулизма в Москве, сообщили в Следственном комитете по городу.
ЦОДД рекомендует горожанам воспользоваться метро из-за грозы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на Новочеремушкинской улице, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.