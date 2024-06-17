Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

17 июня, 18:00

Происшествия

Новости часа: СК по Москве допросил 30 человек по делу об отравлении салатами

Новости часа: СК по Москве допросил 30 человек по делу об отравлении салатами

Новости мира: отель загорелся на западе Турции

55 человек в тяжелом состоянии попали в больницы Москвы с симптомами ботулизма

Новости часа: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

30 человек попали в реанимацию после отравления в Москве

Новости часа: 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления

Столичный СК провел обыски в компаниях после отравления людей

Новости мира: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

Офис управляющей компании загорелся на Каширском шоссе в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в Москворечье-Сабурове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 свидетелей допросили по делу о случах ботулизма в Москве, сообщили в Следственном комитете по городу.

ЦОДД рекомендует горожанам воспользоваться метро из-за грозы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на Новочеремушкинской улице, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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