Новости часа: СК по Москве допросил 30 человек по делу об отравлении салатами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 свидетелей допросили по делу о случах ботулизма в Москве, сообщили в Следственном комитете по городу.

ЦОДД рекомендует горожанам воспользоваться метро из-за грозы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят на Новочеремушкинской улице, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.