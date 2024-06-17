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17 июня, 17:15

Происшествия

55 человек в тяжелом состоянии попали в больницы Москвы с симптомами ботулизма

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55 человек были доставлены в столичные больницы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма после отравления готовой едой одного из сервисов доставки. Одна из пострадавших рассказала, что недомогание началось с тошноты, головокружения и ухудшения зрения.

Как отметила врач-инфекционист и вирусолог Анна Демина, ботулизм опасен тем, что вызывает поражение нервной системы, которое может привести к дыхательной недостаточности и параличу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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