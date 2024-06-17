Новости часа: 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Количество аварий с каршерингом уменьшилось на 28% за пять месяцев 2024 года. Данные привел Дептранс.

Дождь, гроза и усиление ветра обещают в Москве вечером 17 июня. О непогоде предупредил комплекс горхозяйства.

