Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

17 июня, 14:45

Общество

Новости часа: 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления

Новости часа: 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления

Столичный СК провел обыски в компаниях после отравления людей

Новости мира: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

Офис управляющей компании загорелся на Каширском шоссе в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в Москворечье-Сабурове

За медпомощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек

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Пожар произошел на бульваре Маршала Рокоссовского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Количество аварий с каршерингом уменьшилось на 28% за пять месяцев 2024 года. Данные привел Дептранс.

Дождь, гроза и усиление ветра обещают в Москве вечером 17 июня. О непогоде предупредил комплекс горхозяйства.

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