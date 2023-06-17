Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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13:45

Происшествия

Новости часа: вода ушла из более чем 4 тыс подтопленных домов в Херсонской области

Новости часа: вода ушла из более чем 4 тыс подтопленных домов в Херсонской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вода ушла из более чем четырех тысяч подтопленных домов в Херсонской области. Об этом рассказали власти региона.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском из-за неисправности редуктора. Это данные Следственного комитета.

Более 20% инвестиций в основной капитал России в 2022 году пришлось на Москву. Об этом заявил заммэра города Владимир Ефимов.

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