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Новости часа: вода ушла из более чем 4 тыс подтопленных домов в Херсонской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вода ушла из более чем четырех тысяч подтопленных домов в Херсонской области. Об этом рассказали власти региона.
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Якутском из-за неисправности редуктора. Это данные Следственного комитета.
Более 20% инвестиций в основной капитал России в 2022 году пришлось на Москву. Об этом заявил заммэра города Владимир Ефимов.