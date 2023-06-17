Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости мира: автомобиль Mercedes врезался в толпу в Хорватии

Новости мира: автомобиль Mercedes врезался в толпу в Хорватии

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Mercedes на полной скорости врезался в толпу в Хорватии. В итоге пострадали пять человек. Как сообщают, машина участвовала в нелегальной уличной гонке. За рулем автомобиля был 23-летний молодой человек, он задержан.

Третье землетрясение за два дня произошло на западе Франции. О последних подземных толчках магнитудой 4,4 рано утром 17 июня сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Толчки зафиксировали в 12 километрах от коммуны Сюржер. Почти через полчаса в этом же месте произошло еще одно землетрясение с меньшей магнитудой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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