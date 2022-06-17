Электрощитовая загорелась в Одинцове

В Одинцове загорелась электрощитовая. Все произошло на улице Чистяковой у дома 14.

На месте работает аварийная служба. Лифты пока не работают, а электричество обещали дать через сутки.

При этом, по словам очевидцев, пожар произошел по вине местного жителя, который самовольно подключился к сетям. Также известно, что всего в этом доме живут свыше 500 человек.

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