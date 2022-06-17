Грузовик попал в ДТП из-за отказавших тормозов в Иркутской области

В Иркутской области, в городе Усть-Кут, грузовик на большой скорости пронесся через перекресток, зацепил легковые машины и перевернулся. Причина аварии – отказ тормозов.

Дорожные камеры зафиксировали момент аварии. Водителя отправили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.