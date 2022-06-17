Движение затруднено на Рязанском проспекте из-за ДТП

На Рязанском проспекте около Третьего транспортного кольца затруднено движение из-за ДТП. Там столкнулись Daewoo Matiz и "Газель".

Грузовую машину развернуло поперек дороги, дверь оторвана. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

