В Шереметьево раскрыли канал контрабанды на 100 млн рублей

Таможенники в Шереметьево раскрыли контрабандистов, которые больше года нелегально провозили в Россию наручные часы и ювелирные изделия известных брендов.

Продавали все это в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. В группе было пять контрабандистов, включая гражданина США и членов экипажей ряда авиакомпаний.

У них изъяли более 100 дорогих наручных часов, свыше 50 ювелирных изделий, порядка 300 драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, а также около 30 миллионов рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.