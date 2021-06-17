В Нефтеюганске водитель спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями

В Нефтеюганске произошла авария с пятью машинами, которую устроил водитель Audi А6. Один из автомобилей вынесло на тротуар, еще один опрокинулся на бок.

О пострадавших пока неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.