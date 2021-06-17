Дочь строительного магната устроила ДТП с трамваем в центре Москвы

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Дочь строительного магната займется ремонтом трамвая. В Дептрансе заявили, что выставят счет девушке, которая за рулем элитного кроссовера устроила аварию в центре Москвы. На улице Лесной ее автомобиль Bentley Bentayga неожиданно выскочил на рельсы перед трамваем. Повреждения получила не только иномарка. В Дептрансе ремонт вагона оценили в полмиллиона рублей. Там также отметили, что девушку из Bentley с начала года уже 26 раз ловили за нарушением правил дорожного движения. А некоторые СМИ даже раскрыли тайну личности водителя. Пишут, что за рулем элитной иномарки находилась дочь владельца крупной строительной компании.
В подмосковном Жуковском водитель маршрутки бросил горящий микроавтобус и сбежал. Кадры происшествия на улице Гагарина появились в социальных сетях. На видео – пожарные заливают пеной то, что осталось от маршрутки, а рядом стоят машины скорой помощи. Предполагают, что, когда случилось возгорание, пассажиров в салоне не было, так как информации о пострадавших не поступало.
На юге Москвы водитель легковушки не заметил мотоциклиста, после чего тот оказался в больнице. Авария случилась в Шипиловском проезде недалеко от Нижнего Царицынского пруда. Водитель иномарки решил повернуть налево и не пропустил встречный мотоцикл. После столкновения машину развернуло, а байкера отбросило на несколько метров. Защитная амуниция лишь смягчила удар. Мужчина получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали.
В Замоскворечье открылся портал в никуда. Там на Шлюзовой набережной образовался тоннель посреди дороги. На проезжей части провалился асфальт. Дыру вовремя заметили и в нее никто не успел угодить. Позднее дефектом занялась ремонтно-восстановительная бригада. Естественно, что пока шли работы, транспорт мог передвигаться по Шлюзовой набережной только по крайним полосам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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