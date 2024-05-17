Новости регионов: жилой дом загорелся в Сочи

Крупный пожар произошел в жилой застройке в Сочи. Очевидцы засняли начало возгорания, когда огонь охватил здание и кровлю. По данным МЧС РФ, на место происшествия выехали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

В автобусе, который упал в реку в Санкт-Петербурге, неисправностей не обнаружили. Об этом стало известно из результатов экспертизы. В пятницу, 10 мая, в Петербурге автобус упал с моста в реку Мойку, в результате чего погибли семь человек. Ранее арестованный водитель рассказал, что в день трагедии у него было несколько часов на отдых между сменами. Возбуждено уголовное дело.

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