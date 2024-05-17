Новости мира: в правительстве Словакии заявили об отсутствии угрозы жизни Роберта Фицо

Угрозы жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо на данный момент нет, он находится в стабильном состоянии. Об этом заявили в кабмине республики.

Между тем экс-нападающего футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Некоторые СМИ сообщают, что он ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к двум тюремным срокам – за нападение на двоюродного брата и за контрабанду наркотиков.

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