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17 мая, 12:45

Происшествия

Новости мира: в правительстве Словакии заявили об отсутствии угрозы жизни Роберта Фицо

Новости мира: в правительстве Словакии заявили об отсутствии угрозы жизни Роберта Фицо

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Угрозы жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо на данный момент нет, он находится в стабильном состоянии. Об этом заявили в кабмине республики.

Между тем экс-нападающего футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае. Некоторые СМИ сообщают, что он ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к двум тюремным срокам – за нападение на двоюродного брата и за контрабанду наркотиков.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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