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17 мая, 22:30

Происшествия

Пушилин сообщил о пяти погибших со стороны ВСУ в результате обстрела в ДНР

Пушилин сообщил о пяти погибших со стороны ВСУ в результате обстрела в ДНР

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Число погибших в результате обстрела территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины возросло до пяти, об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности Главы региона Денис Пушилин.

Вооруженные силы России авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод около села Красное Донецкой народной республики, заявили в Минобороны РФ. Через село украинские войска перебрасывали подкрепления в Артемовск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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