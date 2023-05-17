Пушилин сообщил о пяти погибших со стороны ВСУ в результате обстрела в ДНР

Число погибших в результате обстрела территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины возросло до пяти, об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности Главы региона Денис Пушилин.

Вооруженные силы России авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод около села Красное Донецкой народной республики, заявили в Минобороны РФ. Через село украинские войска перебрасывали подкрепления в Артемовск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

