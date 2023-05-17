Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Россияне, пострадавшие в результате столкновения катера с сигнальной вышкой в Таиланде, находятся в стабильном состоянии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале генконсульства РФ в Пхукете.

Дипломаты подтвердили, что в среду 17 мая в 17:00 (13:00 мск) катер, возвращавшийся в порт Чалонг провинции Пхукет после прогулки, столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от берега. "Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь", – подчеркнули в генконсульстве.

Сотрудники российского генконсульства посетили один из госпиталей, в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами. Ранее отделение Минздрава по провинции Пхукет сообщило, что в результате аварии пострадали 35 человек, среди которых 21 гражданин РФ, 8 – Казахстана, 3 – Таиланда, по одному - Гонконга, Китая, Украины.

В Москве 17 мая температура воздуха прогрелась до 24 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, 18 мая ожидается до 30 градусов тепла.

Из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье до 19 мая сохранится желтый уровень опасности, об этом сообщили в Гидрометцентре. Четвертый уровень действует на территории Волоколамска, Наро-Фоминска и Клина.

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