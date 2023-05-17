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17 мая, 21:45

Происшествия

Дипломаты РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в аварии в Таиланде

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Российские дипломаты сообщили о состоянии пострадавших в Таиланде россиян. 21 гражданин РФ оказался в больнице после столкновения катера с сигнальной вышкой. Это произошло в 100 метрах от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать халатность капитана судна. Расследование продолжается.

Всего на борту было 37 человек, 35 из них пострадали.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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