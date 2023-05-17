Российские туристы получили травмы различной степени тяжести в Таиланде

Около 30 туристов, в том числе 21 россиянин, пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой у острова Пхукет в Таиланде, сообщает генконсульство РФ. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета.

В генконсульстве РФ подчеркнули, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь.