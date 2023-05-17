Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:00

В мире

Российские туристы получили травмы различной степени тяжести в Таиланде

Российские туристы получили травмы различной степени тяжести в Таиланде

Врачи проведут Захару Прилепину еще одну операцию

Жертвами масштабного наводнения на севере Италии стали минимум восемь человек

Новости часа: полиция раскрыла сеть анонимных телеграм-каналов

Полиция задержала владельцев телеграм-каналов, вымогавших деньги под угрозой компромата

Пострадавших при пожаре жильцов дома в Оренбурге временно разместят в загородном лагере

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Пожар локализован в жилом доме в Оренбурге

Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Оренбурга

Новости часа: ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ пособников сирийских боевиков

Около 30 туристов, в том числе 21 россиянин, пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой у острова Пхукет в Таиланде, сообщает генконсульство РФ. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета.

В генконсульстве РФ подчеркнули, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика