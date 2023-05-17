Новости часа: ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ пособников сирийских боевиков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ четырех пособников сирийских террористов. Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен. Это следует из соответствующего приказа Роспотребнадзора.

Ночная температура в Москве в выходные может опуститься до 3 градусов. О погодных изменениях сообщили столичные синоптики.