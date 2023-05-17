Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Общество

Новости часа: ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ пособников сирийских боевиков

Новости часа: ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ пособников сирийских боевиков

Жилой дом загорелся в центре Оренбурга

В Москве задержали грабителя, который выманил телефон у мужчины в метро

Один человек погиб и четверо ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ

ФСБ задержала в ряде регионов РФ 165 подпольных оружейников

Сирийца вытащили из-под завалов спустя три месяца после землетрясения в стране

ФСБ выявила в 44 регионах России 165 подпольных оружейников

В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону

Три автомобиля сгорело на платной парковке в Санкт-Петербурге

Жители двух сел заявили об обстрелах фосфорными бомбами в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ четырех пособников сирийских террористов. Были возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".

Генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен. Это следует из соответствующего приказа Роспотребнадзора.

Ночная температура в Москве в выходные может опуститься до 3 градусов. О погодных изменениях сообщили столичные синоптики.

Читайте также
происшествияобществопогодавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика