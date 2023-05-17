В Москве задержали грабителя, который выманил телефон у мужчины в метро

В Москве задержали грабителя, который обманом выманил телефон у мужчины в метро и выскочил через уже закрывающиеся двери. Видео опубликовало московское управление МВД.

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Один пассажир попросил у другого позвонить, встал, чтобы якобы попытаться поймать Сеть, и выскочил из вагона. Пострадавший пытался его догнать, но не получилось.

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