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Один человек погиб и четверо ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб и четверо ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Один человек погиб и еще четверо ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В ночь на 17 мая и утром по ДНР несколько раз били из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

Тем временем Вооруженные силы России авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод около села Красное Донецкой Народной Республики. Через Красное украинские войска перебрасывали свои подкрепления в Артемовск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовАлена Касаткина
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