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Происшествия

В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону

В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону

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В Запорожской области задержали подозреваемых в организации теракта в Мелитополе. Тогда погиб замначальника УМВД.

Арестован гражданин Украины и двое россиян. По данным ФСБ, мужчины готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. А координировали их деятельность и снабжали взрывчаткой сотрудники СБУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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