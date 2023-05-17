В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону

В Запорожской области задержали подозреваемых в организации теракта в Мелитополе. Тогда погиб замначальника УМВД.

Арестован гражданин Украины и двое россиян. По данным ФСБ, мужчины готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. А координировали их деятельность и снабжали взрывчаткой сотрудники СБУ.

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