07:45Происшествия
В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону
В Запорожской области задержали подозреваемых в организации теракта в Мелитополе. Тогда погиб замначальника УМВД.
Арестован гражданин Украины и двое россиян. По данным ФСБ, мужчины готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. А координировали их деятельность и снабжали взрывчаткой сотрудники СБУ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.