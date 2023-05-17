Жители двух сел заявили об обстрелах фосфорными бомбами в Белгородской области

Жители двух приграничных сел в Белгородской области сообщили об обстрелах фосфорными бомбами, но пока это только предположения. По словам очевидцев, восемь зажигательных снарядов прилетели вечером 16 мая в село Старый Хутор в Валуйском районе. До ближайших домов – всего 250 метров.

До этого еще 12 таких снарядов ВСУ выпустили по хутору Нижние Мельницы. Чем опасны такие боеприпасы?

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