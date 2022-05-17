На Минском шоссе перевернулся грузовик с песком. Авария произошла на эстакаде. Водитель предположительно превысил скорость и не справился с управлением на повороте.

Позже его установили на колеса установили и прицепили к эвакуатору. Однако на уборку песка потребовалось больше времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

