Неизвестный мужчина забрался на памятник "Дружба навеки" в центре Москвы

Неизвестный мужчина забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в Москве. Позже его сняли с памятника, для этого использовали лестницу, расположенную внутри. Сейчас с мужчиной работают психологи.

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