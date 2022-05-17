Водитель из Мытищ объяснил наличие у него гранатомета

Водитель автомобиля, в котором сегодня произошел взрыв, объяснил, откуда у него гранатомет. По его словам, это трофей из Донбасса.

Инцидент произошел ранее 17 мая. В Мытищах взорвался припаркованный автомобиль. В результате пострадали два человека. Позже саперы обнаружили в багажнике машины ручной противотанковый гранатомет.

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