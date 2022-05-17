"Московский патруль": смертельное ДТП произошло на юге Москвы

Смертельная авария произошла на юге Москвы. По предварительным данным, водитель дорогостоящей иномарки не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

По данным СМИ, только за текущий год погибший заработал более 260 штрафов за превышение скорости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

