"Московский патруль": гранатомет взорвался в багажнике машины в Мытищах

В Подмосковных Мытищах припаркованная иномарка взлетела на воздух. По предварительным данным, сдетонировал ручной противотанковый гранатомет, который лежал в багажнике. В результате два человека получили ранения, а местных жителей пришлось эвакуировать.

Зачем хозяин автомобиля возил с собой гранатомет? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

