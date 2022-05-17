Безыменное в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село Безымено в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. В результате один человек получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российский рынок акций ускорил рост и закрылся в плюсе третью сессию подряд, индекс РТС превысил 1200 пунктов.

США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая, сообщает Bloomberg.

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